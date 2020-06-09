国泰航空获港府认购优先股及提供过渡贷款解困

受冠病疫情影响陷入经营危机的香港主要航空公司国泰航空周二宣布一项资本重组计划，通过向香港政府发行优先股及认股权证、向现有股东进行供股，以及获政府提供过渡贷款等方式筹集约390亿港元（69.96亿新元）。

据路透社报道，国泰航空中午在联交所发布公告称，将向Aviation 2020 Limited发行总值195亿港元优先股及认股权证，Aviation 2020 Limited并将向国泰提供78亿港元过渡贷款融资。

Aviation 2020 Limited为一家由财政司司长法团全资拥有、于香港成立的有限公司。香港财政司司长陈茂波下午3时将就政府投资国泰航空会见传媒。

此外，国泰将按11:7比例供股集资117亿港元，每股供股价为4.68港元。公司表示，紧随资本重组后，香港政府将持有国泰6.08%股权，并有权任命两名观察员参与董事局会议。

国泰声明，提出资本重组建议是要应对一系列不受其控制的突发事件，包括爆发了已对航空业带来重大挑战的冠病病毒全球大流行。经研究各种可行方案后，资本重组可令国泰将会处于更为有利的位置以积极参与竞争，并利用当前危机可能带来的任何机遇，从而在危机解决时令国泰业务重新增长。