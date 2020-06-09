10多家大陆房企拟赴港上市 上市或成资金输血的“救命渠道”

中国大陆房企密集赴港上市，即使失败，也要重整旗鼓二次“递表”。由大陆媒体不完全统计，今年2月冠病疫情以来，已有11家房企申请在港上市。

据《证券日报》报道，据不完全统计，大陆已经有鹏润控股、金辉控股、绿城管理、上坤地产、领地控股、中国文旅、三巽控股、港龙中国地产、实地地产、大唐集团等11家大陆房企申请在港上市。此外，总部位于成都的合能地产、安徽龙头房企文一地产、广东的方直集团也都在近期传出要赴港IPO的消息。仅5月份以来，就有五家房企集中透露出赴港上市的信息。

易居研究院智库中心研究总监严跃进分析，“持续将近两年的行业融资收紧、冠病疫情的突袭、断档了两个多月的销售回款、被打乱的境内外融资节奏，到期债务压顶……每一道槛对布局单一且还没上市的中小房企来说，都很难迈过，外部环境的变化倒逼这些中小房企想尽快抓住上市这一资金输血的‘救命渠道’。”

严跃进认为，当前行业集中度越来越高，小规模公司在市场上话语权很低，对抗不确定风险能力较弱，区域性房企集中申请IPO，一方面是寻求资金输血的求生路径，另一方面是借此开启全国化布局谋发展。

据记者观察，土地储备集中于单一区域、负债率过高、融资成本走高，是上述拟上市房企的共同特征。但归根结底，获取低成本的资金解除高负债率带来的隐患和发展难题是主要诉求。

兰德咨询总裁宋延庆分析，受疫情影响，今年房企资金链很紧张，负债率都在走高。从上述递表企业来看，多是区域性龙头房企，随着老项目逐渐消化，新的土地储备获取需要更高成本付出，资金压力就更大，在此基础上若想成为全国性房企，谋得规模上位，上市是必要渠道。

尽管对资金的渴求非常急迫，但摆在面前的事实是，港股房企IPO延期已成大概率事件。

回溯过去，2018年12家房企相继赴港IPO，最终在当年成功上市仅五家；2019年13家房企递交上市申请，最终成功上市六家。2020年至今，递交上市申请企业超过10家，但目前仅有2019年“递表”的汇景控股在今年完成上市。

汇生国际融资总裁黄立冲受访时透露，在排队上市期间，房企债务压力会空前巨大，为了减缓债务压力，这些中小房企将会进行境内外等多种成本较高渠道的借债，最终结果就是债务规模更高。

潘浩说，疫情影响了房企赴港上市节奏，今年二次“递表”，甚至三次“递表”的情况会增多。对房企而言，延缓上市节奏，将打乱房企在上市后的一系列融资计划和金融市场的操作节奏，为很多寄希望于上市之路的房企增加了诸多不确定因素。

潘浩还认为，“上市不是终点，也不是可以解决房企问题的唯一通路。”接下来房企行业格局必然走向高集中度的发展模式，中小型房企的发展空间越来越有限。房企还应注重发展本身，在把握市场机遇，多元化以及轻重资产资源配置上要有硬实力。