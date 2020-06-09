调查：大陆消费市场有望一年内恢复到疫情前水平

在此轮冠病疫情中受冲击最为直接的中国零售行业，正在加速复苏。

据中新社报道，国际商业地产服务和投资公司世邦魏理仕9日发布的《2020年亚太区零售租户调查-中国内地》显示，中国大陆整体消费市场有望在一年内恢复至疫情暴发前水平，租户扩张意愿在亚太主要市场中位列第二。

世邦魏理仕研究部自2020年4月28日至5月21日启动亚太区零售租户调查，覆盖商品零售和体验消费中的主力业态。

该调查结果显示，来自中国大陆的受访者中逾八成预期其销售有望在12个月内恢复至疫情暴发前的水平，而预期年内可恢复的受访者占比约为40%。67%的大陆受访者在因疫情闭店后的三个内已恢复营业，是亚太地区最为乐观的市场。

世邦魏理仕中国区研究部主管谢晨分析，随着疫情的逐步缓解和各地商务、商业活动的持续恢复，中国大陆的购物中心客流也逐步回暖，尤其是二季度以来各城市推出消费促销活动进一步提升了客流。中国大陆零售市场复苏节奏已略领先于亚太区其他市场，预计整个消费市场有望在明年年中基本恢复。

疫情期间，越来越多的零售商转向数字化营销渠道以维持其业务。调查显示，有27%的零售商表示疫情的暴发促使线上销售成为企业核心业务，该趋势在时尚及服装行业较为明显。

调查还发现，67%的受访者计划增加对送货服务和APP的投入，81%将增加对社交电商的使用，约有三分之一的餐饮业受访者在疫情期间新增外卖服务。

尽管疫情加速了品牌实体店网络的整合并加大线上零售的投入，仍有13%的中国大陆受访者计划在年内增设更多实体门店，该比例在亚太区主要国家和地区中位列第二，仅次于印度。