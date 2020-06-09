民调：林郑民望无变化 邱腾华支持率创上任新低

香港民意研究所今日（9日）发表香港特首林郑月娥民望的调查。林郑月娥的民望数字与半个月前几乎没有变化，不过香港商务及经济发展局局长邱腾华的支持率净值则创其上任以来新低。

据《星岛日报》报道，香港民意研究所的调查显示，林郑月娥的最新评分为27.8分，民望净值为负54个百分点，两项民望数字与半个月前几乎没有变化。

在司长方面，政务司司长张建宗的支持度评分为30.6分，支持率为19%，反对率为51%，民望净值为负32个百分点。财政司司长陈茂波的支持度评分为34.3分，支持率为26%，反对率为47%，民望净值为负21个百分点。至于律政司司长郑若骅，其支持度评分为18.7分，支持率为11%，反对率为72%，民望净值为负61个百分点。以上全部数字与一个月前分别不大。在3名司长中，仍以郑若骅的支持度评分为最低。

在局长方面，13位局长的民望净值全部录得负值。排名首位的是食物及卫生局局长陈肇始，然后是财经事务及库务局局长许正宇、环境局局长黄锦星、创新及科技局局长薛永恒、发展局局长黄伟纶、民政事务局局长徐英伟、劳工及福利局局长罗致光等。

根据民研计划的标准，没有官员“表现理想”或“表现成功”，陈肇始、罗致光、陈茂波、邱腾华等属于“表现一般”的范畴，林郑月娥及郑若骅属于“表现拙劣”。

民研计划于本月初以随机抽样电话访问方式成功访问1002名香港居民。