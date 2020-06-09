民调：约七成受访港民接受在家工作

香港中文大学的调查发现，近七成受访港民接受在家工作成为常态，约八成受访者认为，未来会不时出现类似冠病的疫情。

据《星岛日报》报道，调查成功访问732名18岁或以上的香港市民。如果在家工作成为常态，67.1%受访者表示接受，只有25.5%不接受。在是否接受网上购物或叫外卖成为常态的问题上，71.7%受访者表示接受，只有20.1%说不会接受。

被问及是否接受网上通讯代替实际会面称为常态时，48.8%受访者表示接受，44.2%不接受，另有37.4%受访者接受网上上课成为常态。

此外，调查亦发现，81.1%受访者认为，类似冠病的疫情将来会不时出现，只有7.4%持相反意见，11.5%则表示不知道或很难说。

在经济方面，71%受访者担心或非常担心香港会出现经济萧条的情况，只有25%表示不担心或非常不担心。接近半数（48.6%）受访者反映，家庭收入因为疫情而减少。

同时，47.5%受访者担心或非常担心自己或家人因疫情而失业，不担心或非常不担心的则有48.5%，增加了6.2个百分点。

对于政府在控制这次疫情的表现，58%受访者觉得颇为不好或非常不好，32.1%认为颇好或非常好。与4月份的调查比较，这次的结果分别不大。调查还显示，38.2%受访者认为，香港政府在应对疫情的措施上做得足够或非常足够，认为不足够或非常不足够的有55.8%。