捷克参议院主席决定访台 和大陆外交冲突将升级

捷克政府高级官员决定访问台湾，使得捷克这个原是中国大陆在欧洲的最大盟友之一，与中国大陆的外交冲突面临进一步升级。

据彭博社报道，捷克参议院主席维斯特奇尔决定率领商务代表团前往台北，以示对中国大陆干预捷克政治事务的反击。中国大陆很快对其访台计划提出谴责，称之为干涉内政。

由于中国的主权主张、华为问题及涉嫌间谍活动的指控，北京和布拉格之间的紧张关系多年来有增无减。去年，布拉格市领导人拒绝了与台湾和西藏断绝关系的要求，从而结束了与北京的姊妹城市协议。

作为反对派公民民主党高级成员的维斯特奇尔在周二（9日）宣布8月下旬访台计划时说：“这与民主，独立，自信心和主权有关。我支持恪守我们的价值观和原则。”

维斯特奇尔说，中国大陆已经发出警告，称要对在其领土上开展业务的捷克公司实施经济报复。北京已经禁止带有“布拉格”字眼的乐队在那儿演出。

中国大陆驻捷克大使馆发表声明称，访台活动将是对“台独”分裂势力和分裂活动的公然支持，严重损害中捷合作的前提和政治基础。“严重侵犯中国国家主权和领土完整，严重违背国际关系基本准则和双边政治承诺”。

台湾外交部对维斯特奇尔这一宣布表示欢迎，但捷克国内的政治局势却由此变得紧张。议会众议院议长拉德克（Radek Vondracek）说，维斯特奇尔的访问计划是对中国大陆在布拉格外交行动的报复。捷克众议院比参议院拥有更多的立法权。

捷克总统泽曼表示，他本人或捷克政府都不建议此次台湾之行。