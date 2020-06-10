【图集】港民于中环流水式游行 53人被捕

昨日（9日）是反修例运动 爆发一周年，港民昨晚在中环流水式游行。由于部分示威者走出马路，发生堵路行为，港警一度发射胡椒球弹驱散。在港警拘捕的53人中，包括元朗区区议员林进及伍健伟。

据香港01报道，入夜后有数以百计港民在遮打花园聚集。部分示威者之后走出马路，沿着皇后大道中及德辅道中游行，亦有示威者堵路。警方加紧在中环截堵和驱散，多次拉起封锁线截查，也数度发射胡椒喷剂。截至晚上11时30分，约50人被捕，主要是年轻人。

港警正在截查一名想要参与遮打花园集会的年轻人。（彭博社）

参与集会的人群在遮打花园聚集，他们大多为年轻人，在夜幕中点亮手机电筒，数起五个手指，纪念反修例运动一周年。（路透社）

另据《星岛日报》报道，警方发言人介绍，昨晚大批示威者于中环一带聚集，不断叫嚣及多次堵塞马路。自昨晚6时起，示威者先在遮打花园集结，无视路上正行驶的车辆，走出德辅道中、雪厂街等多条马路，并以杂物堵塞行车线。警方多次作出驱散及执法行动，要求人群返回行人路。

入夜后部分示威者走上街头开始游行。（彭博社）

港警冲向示威者们，意图对他们进行驱散和冲击。（路透社）

发言人续说，然而经过多轮驱散后，有示威者依然拒绝听从警方指示，在警察离开现场后，再度走出多条马路堵塞行车线。警方遂作出驱散行动，使用胡椒球枪及胡椒喷剂等最低所需武力，以制止相关违法行为。截至今日凌晨，警方在中环一带共拘捕53人，他们涉嫌参与非法集结及参与未经批准集结等。

一名等待过马路的老者，望向在路边集结的港警。（路透社）

一名戴口罩男子在遮打花园附近和警方发生争执。（彭博社）

简称“民阵”的民间人权阵线去年6月9日发起游行，旨在反对港府意欲修订的逃犯条例，该游行被称为“69大游行”。民阵在游行结束后公布参与人数达103万，警方则称有15.3万人由维园离开参与游行，在最高峰时有24万人。民阵公布的数字超越2003年香港七一游行的约有50万人，但这次游行的规模于一周后便被6.16游行所打破。