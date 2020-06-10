瑞信咖啡董事长陆正耀辞任神州租车董事会主席

瑞幸咖啡风波人物之一的陆正耀，辞去神州优车股份有限公司董事会主席及非执行董事的职务。

据每日经济新闻报道，神州租车6月10日在港交所公告，陆正耀为将更多时间投入在神州优车股份有限公司的履职工作及其他业务之中，已辞任公司董事会主席及非执行董事的职务，自2020年6月9日生效。陆正耀辞任后将不再担任本公司提名委员会成员。

神州租车6月1日公告，董事会已获大股东神州优车告知，神州优车已于5月31日与北京汽车集团有限公司(北汽集团)订立一份无法律约束力的战略合作协议。

根据协议，北汽集团将向神州优车收购不多于4亿5079万855股股份，相当于神州租车已发行股本总额约21.26%，而21.26%的股份已是陆正耀旗下神州优车在神州租车的全部持股。也就是说，如果交易达成，陆正耀名下的神州优车将彻底退出神州租车。

神州租车表示，该战略合作协议在性质上不具法律约束力，概不保证将会订立正式协议。神州优车与北汽集团的合作细节和条款仍在磋商当中，且截至本公告日期尚未达成最终条款。公告还提示，在神州优车与北汽集团订立正式协议并交割前，神州优车持有神州租车的股份可能在神州优车若干贷款人根据相关融资协议条款酌情下进一步被非自愿出售。

美国知名做空公司浑水研究两月前宣布收到一份长达89页的做空报告，称瑞幸咖啡存在欺诈行为：“每家商店每天的商品数量在2019年第三季度至少夸大了69％，在2019年第四季度夸大了88％，并有11260小时的门店流量视频为证”。

瑞幸咖啡4月2日承认公司在财务报表中造假。作为瑞幸咖啡董事长及最大股东，也是神州租车董事局主席陆正耀卷入风波，使得神州租车也在事件中承受压力。