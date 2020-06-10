泰国副总理向中国观众直播卖水果：望保持良好贸易关系

泰国副总理兼商务部长朱林9日晚通过网络直播平台，向中国观众推销榴莲、山竹等泰国水果，表示希望两国一直都是特别好的贸易伙伴。

据中新社报道，朱林在直播后受访表示，他要求泰国所有驻外商务领事都有责任担当“泰货推销员”，希望中国顾客能够通过直播，了解泰国特色水果产品，提升泰国产品在中国的知名度。

冠病疫情影响正常贸易，使泰国果农面临成千上万吨时令水果无法脱手的困境。中国是泰国榴莲等水果的最大出口市场。泰国商业部的数据显示，今年一季度，销往中国的榴莲占了泰国榴莲出口总额的六成以上。

今年5月底，中泰两国合作开通了跨境“水果专列”，通过广西凭祥、东兴两个口岸，用火车运送泰国水果至中国这，是泰国水果首次通过铁路运输大规模出口中国。

此外，泰国积极拓展跨境网上销售。据阿里巴巴集团方面介绍，仅6月1日至7日，泰国水果通过阿里巴巴电商渠道就销售了14万颗榴莲、32万颗椰青以及390万只山竹。

对于此次参与直播销售，朱林受访时表示，他要求泰国所有驻外商务领事都有责任担当“泰货推销员”，“而我作为泰国商务部的负责人，更有责任‘为国带货’。希望中国顾客能够通过我今晚的直播，了解泰国特色水果产品，提升泰国产品在中国的知名度。”

朱林表示，泰国政府非常重视通过跨境电商平台促进泰中两国贸易。疫情期间，泰国产品通过跨境电商平台的出口量一直稳定增长。他认为，在后疫情时代，线上购物更符合“新常态”生活方式，预计未来泰中两国通过跨境电商平台的贸易额将持续增长。

朱林说：“我非常欣赏和钦佩中国在跨境电商方面取得的成就和领先的技术，希望泰中两国一直都是特别好的长期贸易伙伴。”