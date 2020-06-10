美参院：美国近20年未正确监督中国国有电信企业

美国参议院周二（9日）公布的一份报告批评，美国政府有将近20年未能正确监督中国国有电信企业。

据路透社报道，来自美国参议院常设调查小组委员会的这份报告写道，美国政府“在将近20年里，对在美国设有业务的中国国有电信运营商几乎没有进行什么监督”。

报告批评美国联邦通讯委员会(FCC)以及“电信小组(Team Telecom)”在监督中国电信美洲公司、中国联通美洲公司以及太平洋网络有限公司方面的工作。该报告发现，直到最近，电信小组几乎没有对中国国有运营商进行什么监督，而且自2002年FCC审批以来就没有与中国联通(美洲)公司有过互动。

上述三家公司约20年前均获得FCC批准在美国开展业务。“电信小组”是一个由美国司法部、国土安全部以及国防部官员组成的非正式团体。

该报告呼吁FCC迅速做出决定，是否要吊销上述三家运营商的牌照。

议院常设调查小组委员会主席、共和党议员波特曼(Rob Portman)在一份声明中表示，“各联邦机构在保护美国电信网络完整性、以及应对来自中国的国家安全威胁方面做的不够。”

该委员会中的民主党要角卡珀（Tom Carper）说，报告显示出“我们如何让中国的国有企业在我们的电信行业立足，而他们的美国竞争对手在进入中国时却面临重大阻碍。”

FCC在4月以国家安全风险为由，向这三家中国国有运营商发出了”说明理由”命令，要求说明为何FCC不应吊销它们在美运营的牌照。三家公司均呼吁FCC不要这样做。

FCC去年5月出于国家安全担忧，否决另一家中国电信业者中国移动在美国提供服务的权利。