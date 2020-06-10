美专家：中国两栖军舰若攻台恐失败收场

对于中国大陆解放军登陆作战的威胁，台湾军方官员表示，有信心与能力使解放军的行动失败。有美国军事专家认为，虽然中国大陆海军近20年的现代化与过去不可同日而语，但对台湾发动两栖登陆作战或由于欠缺实战经验而失败。

据《自由时报》引述美国杂志《富比世》（Forbes）网站报道，美国军事专家沙顿（HI Sutton）在专文中指，大陆海军最近20年的现代化与过去不可同日而语，尤其是现在拥有两艘航空母舰，还配备有现代防空系统的驱逐舰，这使得中国大陆对台湾发动两栖登陆作战的可能性更高。

沙顿认为，若中国大陆对台湾发起这类两栖攻击，可能以071型综合登陆舰为主力，大陆首批075型两栖攻击舰可能也会加入作战。

不过沙顿认为，如果大陆发动这类行动，由于欠缺实战经验，恐怕会以失败收场。

他引述美国军事分析家佛里曼（B.A. Friedman）的观点指，攻取台湾将是史上数一数二艰困的两栖作战，台湾已经准备数十年，每一个登陆点都做好准备和防御计划，中国大陆军队登台将面临顽强抵抗。佛里曼认同中国大陆拥有足够且适当的装备发动行动，但他质疑大陆拥有“技能知识”或意志力，而且大陆少有实战经验，两栖作战经验更少。

此外，登台行动拖得愈久，台湾就愈有机会等到国际干预，若美国介入台海战争，很有可能扭转战局。

佛里曼专注两栖作战，是《论战术：战役致胜理论》（On Tactics: A Theory of Victory in Battle）一书的作者。

对于大陆登陆作战的威胁，台湾军方官员表示，以“滨海决胜、滩岸歼敌”做为整体作战构想，通过汉光演习的联合反登陆作战操演、各单位例行实弹射击反覆验证，有信心与能力使大陆犯台失败。如果大陆欲对台湾发动登陆攻势，将遭遇台湾陆军的飞弹、炮弹、海空部队多重打击。