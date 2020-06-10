注销量变化率超过注册量 中国留学咨询企业陷入窘境

企查查数据显示，中国留学咨询相关企业吊销注销量的变化率5月首次超过企业新注册量的变化，显示留学领域相关企业在外交风波中陷入窘境。

据澎湃新闻报道，企查查数据显示，目前中国留学咨询相关企业共有8.4万家，其中现存企业超7.1万家，占所有相关企业的84.9%。 留学咨询在3月“报复式”激增后迅速回落。

中国在2013年以后，留学咨询相关企业的新增注册量便逐年升高，自2017年起，每年留学咨询相关企业注册量破万。不过近半年来，由于受疫情影响留学咨询相关企业在今年3月之前一直处于艰难生存，企业新增与吊销都接近停滞状态，直到3月之后国内疫情趋于稳定后，留学咨询相关企业出现巨幅增长，环比上个月来说，3月留学咨询相关企业新注册量增长273.76%。

但是好景不长，在中国国内疫情稍稍褪去之际，国外疫情集中爆发的同时，中国面临诸多外交风波。比如中国和澳大利亚因疫情源头问题关系紧张，中国外交部发布留学预警指，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件，提醒留学人员谨慎选择赴澳。

这些外交风波使得中国留学机构的经营极不稳定。企查查最近数据显示，今年5月，留学行业相关企业吊销注销量的变化率首次超过企业新注册量的变化，说明留学领域相关企业的吊销注销情况在愈演愈烈。