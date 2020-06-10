时隔十年中国再完成全国污染源普查 氧化硫排放量下降逾七成

中国时隔十年再次进行污染源普查，显示二氧化硫等主要污染物排放量较10年前大幅下降。

据《新京报》报道，中国国务院新闻办今日（10日）发布《第二次全国污染源普查公报》。中国生态环境部副部长赵英民介绍，与第一次中国全国污染源普查数据同口径相比，2017年二氧化硫、化学需氧量、氮氧化物等污染物排放量比2007年分别下降了72%、46%和34%，体现中国污染防治所取得的成效。

普查结果显示，产业结构调整成效显著。其中，重点行业产能集中度提高。和2007年相比，中国造纸、钢铁、水泥等行业的产品产量分别增加了61%、50%和71%，企业数量分别减少了24%、50%和37%，产量增加了，企业数量减少了，单个企业平均产量分别提高了113%、202%、170%。

调查结果还显示，中国重点行业主要污染物排放量大幅下降。和2007年相比，还是上述行业，造纸行业化学需氧量减少了84%，钢铁行业二氧化硫减少了54%，水泥行业氮氧化物减少了23%。

普查还发现，工业企业废水处理、脱硫、除尘等设施数量分别是2007年的2.4倍、3.3倍和5倍。畜禽养殖粪污处理能力得到普遍提升，畜禽规模养殖场粪便和尿液资源化利用比例分别达到了85%和78%，生猪规模养殖场干清粪比例由2007的55%提高到了2017年的87%。

在城市基础设施建设方面，和十年前相比，城镇污水处理厂的数量增加了5.4倍，处理能力增加了1.7倍，实际污水处理量增加了2.1倍，城镇生活污水化学需氧量去除率由2007年的28%提高到了2017年的67%。生活垃圾处置厂的数量十年间增加了86%，其中垃圾焚烧厂的数量增加了303%，焚烧处理量增加了577%，焚烧处理量比例由十年前的8%提高到了27%。危险废物集中利用处置厂的数量增加了8.22倍，设计处置能力增加了4279万吨/年，这个数字是上一次普查的10.4倍。集中处置利用量增加了1467万吨，比十年前提高了12.5倍。