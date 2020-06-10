中国民航5月旅客运输量同比降五成 部分国际航班将恢复

中国民航总局发言人熊杰介绍，中国5月份民航旅客运输量同比下降52.6%，目前正与相关国家就调整国际客运航班事宜进行沟通，国际航班近期有望适度增加。

据路透社报道，熊杰周三（10日）介绍，中国5月份民航主要生产指标降幅较上月大幅收窄，其中，运输总周转量同比下降50.0%，降幅较上月收窄12.4个百分点；旅客运输量同比下降52.6%，降幅较上月收窄15.9个百分点。

针对下一步是否增加国际航班一事，熊杰在新闻发布会上提到，目前正与相关国家就调整国际客运航班事宜进行沟通，与相关国家的航班近期有望适度增加。

熊杰说：“下一步，我们将在确保防疫安全的条件下，继续稳妥有序恢复部分国际客运航班。”

他提到，严控境外疫情输入风险，是增加国际客运航班的重要前提。为此建立一套完备的风险防控机制，包括航前、航中和航后一系列防控措施。

中国民航局6月4日发布关于调整国际客运航班的通知，提出对于风险可控并具备接收保障能力的条件下，可以适当增加部分具备条件国家的航班增幅。

主要指具备四类条件：一是迄今向中国输入病例较少且同中国经贸往来密切的国家；二是综合考虑中国海外公民较多、刚性回国需求强烈的国家；三是满足远端防控措施，可有效降低前端疫情输入风险的国家；四是境内外有复工复产需要、已同中国国建立“快捷通道”的国家。

中国民航局、外交部等部门周二发布通知，根据疫情变化情况，自6月8日零时开始，上海暂停作为第一入境点，增加成都、长沙、合肥、兰州为第一入境点，增加武汉为备用第一入境点。