中国商务部：外贸面临的挑战前所未有 需求恢复仍需时

中国商务部外贸司副司长张力周三（10日）说，全球贸易的不确定性因素显着增多，中国外贸发展面临的挑战前所未有，当前境外疫情仍在蔓延，一些国家和地区逐步解封，但需求恢复仍然需要时间。

据路透社报道，他在商务部网上专题新闻发布会上并称，商务部下一步将继续采取积极措施，帮助外贸企业渡难关、保市场、保订单，保障产业链供应链稳定，在网上办好第127届广交会，支持加工贸易出口转内销，加快跨境电商等贸易新业态发展，积极扩大进口，推进贸易高质量发展，全力以赴完成进出口促稳提质目标任务。

张力说，前期商务部从减轻企业负担，帮助开拓市场，缓解融资困难，提高贸易便利化水平等方面，积极推动出台支持举措，帮助企业渡过难关。

他并介绍，要努力优化国际市场布局，今年前五个月，亚细安成为中国第一大贸易伙伴，明显好于与传统市场的贸易。在大力培育贸易新业态新模式方面，中国国务院批准新设第五批跨境电商综试区，综试区范围增加至105个，跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式成为外贸发展的新亮点。

与此同时，很多地方积极采取帮扶措施，一批企业危中寻机，抓住市场上对居家健身、线上办公等方面的需求，跑步机、家用打印机等产品的需求均大幅增长。

中国总理李克强周二主持召开国务院常务会议，确定新增财政资金直接惠企利民的特殊转移支付机制，将新增财政资金第一时间全部下达市县；部署支持适销对路出口商品开拓国内市场、鼓励金融机构加大信贷支持，帮扶外贸企业渡难关。