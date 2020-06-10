云南政协原副主席杨维骏逝世 曾实名举报云南省委原书记白恩培

中国云南省政协原副主席杨维骏逝世，他曾在云南2001年进行毁乡造城运动时，实名举报云南省委原书记白恩培，被中国媒体称为“级别最高的实名举报者”。

据新京报旗下微信公号“政事儿”报道，杨维骏的亲属6月10日上午透露，杨维骏于6月9日下午在昆明逝世，享年98岁。遗体告别仪式将于12日上午9点在昆明跑马山公墓举行。

杨维骏有“级别最高的实名举报者”之称，举报云南省委原书记白恩培，是杨维骏最备受关注的“战果”。

白恩培2001年主政云南后，曾一举推行“一湖四片”的毁乡造城大城市化运动，使云南走上破坏生态、变卖矿产、强征民地、强拆民房的道路。这时，杨维骏已离休八年。

杨维骏为此在老干部座谈会等多个场合批评白恩培的做法，白恩培不予理会。一位在职官员私下告诉杨维骏，自己听到一位省级官员在一个公开场合说，要让杨维骏“永远闭嘴”。

不过杨维骏没有因此惧怕，他2011年让女儿开通名为“直言”的博客，将白恩培等省级官员的违法违纪材料公布于网上。在92岁高龄时，他又借来北京看病之名，绕过阻挠，亲自将举报材料送到中纪委，一局级干部接待后，承诺立刻向中央汇报。

杨维骏的父亲杨蓁曾加入中国同盟会，参加云南重九起义，是中国开国元老朱德的结拜兄弟、中国近代民主主义革命的先行者孙中山的参谋长，杨蓁在杨维骏三岁时在广西遇刺身亡，享年36岁。

杨维骏大学期间担任云南大学自治会主席，带领400多名学生参加抗日民主运动，之后加入云南省民主同盟会。杨维骏在经历文革后于1978年恢复工作，担任云南省政协副秘书长，后任政协副主席。