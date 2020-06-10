消息：港独组织负责人陈家驹 弃保释逃荷兰

港媒获悉，正在保释候审期间的“港独”组织“学生独立联盟”（也称“香港独立联盟”）召集人陈家驹于本月初弃保潜逃，目前可能已在欧洲荷兰匿藏。

据香港文汇报报道，知情者透露，自上月下旬传出“香港国安法”立法消息及全国人大通过立法决定后，陈家驹曾多次私下向友人表示担心自己会被捕，更四处打听及搭路，计划潜逃。

陈家驹去年6月10日因非法集结罪被捕，保释​​期间每周要到警署报到一次，但至本月4日，陈家驹没有按时到警署报到，之后被报已乘坐荷兰皇家航空班机离港，前往荷兰阿姆斯特丹。他也成为继“本土民主前线”成员黄台仰、李东升后，又一个弃保潜逃的“港独”组织人士。

知情者透露，陈家驹在“香港国安法”消息公布后非常不安，曾在面簿表示十分担心“香港民族阵线”发言人梁颂恒、“学生动源”召集人钟翰林等。陈家驹亦多次向友人私下表示希望“走佬”，更主动向早前潜逃到台湾的人士查询，最终决定在本月初弃保离港，认为当天全港关注维园集会，方便他低调离开。

记者发现，陈家驹个人面簿及“学独联”面簿几乎每天都有更新，但至5月26日突然停顿。

陈家驹于去年6月9日游行结束后，涉嫌煽动现场激进分子在湾仔一带堵路，于次日凌晨被警方拘捕，被控非法集结罪。有消息透露，陈家驹在保释期间，曾企图模仿“香港民权抗争”创立者杨逸朗弃保潜逃的方式逃到台湾匿藏，但因“罪名太轻”而被台方拒绝。