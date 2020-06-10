消息：与美澳争端之际 中国转进口阿根廷高粱

消息人士说法及航运数据显示，中国已经加速自阿根廷进口高粱，在中国和澳洲及美国这两大供应国存在贸易争端之际，买家分散谷物进口来源。

据路透社报道，根据两名获悉相关交易的消息人士，进口商至少订了两批阿根廷高粱船货，预定7月运抵中国。

这次采购总计至少8万吨，将把来自阿根廷的进口量提高至超过11万吨，接近2019年全年该国对中国出口高粱数量。

路孚特Eikon的船运数据显示，欧里庇得斯希腊在阿根廷罗萨里奥港装载4万吨高粱后，预定7月1日到达中国。

中国在2020年1月至4月向阿根廷购买了3万2716吨高粱，2019年和2018年分别装运了13万9564吨和1045吨。”

一位消息人士说：“这可能还只是现货交易，但这种趋势也足够引起关注了，中国进口商正在设法从其它地方进口谷物。”

此前，中国当局在经过18个月的调查后，于5月底宣布对澳洲大麦课征高额关税。在饲料成分中大麦和高粱可以相互取代。

中美之间日益加剧的紧张关系，有可能破坏今年1月签署的第一阶段贸易协议。根据该协议，中国承诺要增加购买包括高粱和大豆在内的美国农产品。

第二位消息人士说道：“最近贸易商已购买了大量美国高粱，但在目前的情势下，每个人都更加谨慎，希望能有其他的供货来源作为补充。”

消息人士称，中国已经订购了至少三批阿根廷高粱船货，于今年晚些时候交付。

中国今年头四个月采购了78万3393吨美国高粱，占到总进口的95%。