高福等发论文：中国或面临冠病再次流行风险

中国疾病预防控制中心高福等研究者认为，中国大多数人员仍然普遍易感冠病病毒，因此中国或面临再次发生疫情流行的风险。

据《新京报》报道，国际权威医学期刊《柳叶刀》6月4日发表来自高福和中国疾病预防控制中心副主任冯子健团队的卫生政策文章。研究者认为，鉴于目前中国绝大多数人员仍然普遍易感冠病病毒，中国或面临再次发生疫情流行的风险。中国仍需持续实施强有力的压制策略，以防止输入病例再次引发本地传播。

研究者通过模型估计，如果没有实施发现隔离病例、追踪密切接触者、限制局部地区人员流动等围堵措施，中国冠病疫情患者数将增加67倍。

值得一提的是，文章首度公布，目前中国抗击疫情的战略目标是，保持不发生本地传播或者使传播维持在较低水平，直至研发出安全有效的疫苗，并广泛接种以形成人群免疫屏障。疫苗前景可期，但仍有失败的可能，万一安全而有效的疫苗未能研制成功或者需要更多的时间，中国将与国际科学界合作，确定有效药物和治疗策略。

研究还估计，冠病疫情的病死率在中国湖北省为5.9%、湖北以外为0.98%。研究者认为，湖北以外地区疫情发生较晚、病例识别能力随着经验累积有所提升，病例发现和救治更加及时，这可能是湖北和湖北以外地区病死率差别的原因。

文章提到，伦敦帝国理工学院的研究估计，经调整年龄后，中国全人群的感染死亡比为0.66%。

研究者还提醒，如果疫情大流行形势继续恶化，其影响可能会接近1918年甲型H1N1流感大流行，据估计病死率超过2％，在全球造成约5000万至1亿人口死亡。