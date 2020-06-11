消息：中国部分国企员工出国前可选择接种冠病疫苗

消息人士透露，中国部分大型国有企业的员工在出国前，将可选择接种目前正在开发的两款冠病疫苗；凸显了中国政府在检测疫苗效力方面的行动之迅速。

据彭博社报道，知情人士透露，打算赴境外出差的中国国企员工可自愿选择接种由国药集团中国生物技术股份有限公司下属公司开发的疫苗，中国监管部门已向国有企业传达了这一提议。

中国生物是目前正在研制冠病病毒疫苗的中国企业之一。目前中国共有五款候选疫苗处于人体试验阶段，与阿斯利康（AstraZeneca）和美国制药商Moderna等外国药企展开竞争。在封锁措施和旅行限制显著冲击经济之后，疫苗承载着结束疫情、使得各国可以进一步开放经济的希望。

国药集团董事长刘敬桢上月对当地报纸表示，目前2000多例临床数据显示，中国生物的两个冠病灭活疫苗没有一例“明显不良反应”。中国生物的一位发言人表示，不了解上述自愿接种的安排，并拒绝进一步置评。

根据《中国基金报》此前报道，除了正在进行的临床试验外，刘敬桢表示，包括他本人在内的国药集团所属四级企业党政主要负责人在内的180名志愿者带头接种了冠病灭活疫苗。报道称，中国生物正在兴建疫苗生产车间，建成后年产能可达2亿剂以上。

负责监管中国国有企业的国资委未立即回应彭博的采访。

如果国企员工自愿接种疫苗，那么不仅他们有可能可以免于感染，也有助于搜集疫苗效果的相关数据，从而最终击溃病毒。冠病疫情已在全球导致超过720万人感染，逾41.1万人死亡。

中国生物的疫苗是否可以预防感染目前尚不确定；疫苗通过注射冠病病毒毒株引发人体免疫反应。

上述实验性疫苗目前处于II期临床阶段，进行人体安全性的检测。疫苗能否有效预防感染只有到III期才会明确，这也是获得市场推广审批之前的最后一道障碍。在III期阶段，将有数千人注射疫苗，评估其在疫情活跃的环境中是否有效。

由于中国国内每日新增病例数已十分稀少，疫苗将需要在疫情仍未消退的海外进行检验。

尚不清楚多少雇员已经接受这一方案，是否会对他们进行不良反应和免疫反应的追踪。然而他们前往海外之后，疫苗在疫情尚未控制的地区是否有效的问题，或许可以有答案。