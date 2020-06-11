港教育局长：不容师生参与罢课

在香港反对团体筹划“公投”，声称罢工罢课反对“香港国安法”立法之际，香港教育局局长杨润雄致函全港中小学校长，严词强调不容师生参与任何形式罢课。

综合《明报》和《星岛日报》报道，有香港团体计划周日（14日）举行“公投”，搜集中学生对“香港国安法”的立场及罢课意向。杨润雄对此发信强调，政府强烈谴责近日有反对国家安全立法的网上联署，“故意误遵甚至煽动学生”参与“罢工罢课公投”的行为，是以学生利益与前途作为政治筹码，校方应引导学生理性分析、明辨是非。

他形容“公投”毫无意义，没有宪制基础与法律效力，学校不应任由学生参加，更不应容许“任何模式”的罢课。

对于教师参与罢课或罢教，他在信中明确，这不仅是故意不履行职务，疏忽职守，“更是亲手将政治带入校园，甚至是向学生示范以违规方式表达政治诉求”。且罢课不是《资助则例》可放取的两天有薪事假，教师不能放无薪事假参与罢课。

杨润雄去年6月致函学校，亦提到教师如没有经学校批准而缺席，或没有履行职务，可按《资助则例》、《雇佣条例》及“校本政策”处理，但本次措辞更强硬，首次表明学校对参与罢课教师应采取纪律行动，当局亦会严肃跟进。

他说，校方应该劝止学生举行拉人链等活动，个别学生如屡劝不改，应按校本训辅及惩处机制处理。

有不愿具名的资深中学校长指，“现在只能要求学生要么返课室上堂，否则请家长接回家”，无论校方如何处理，最重要的是记录在案，以便当局跟进。

对此，“中学生行动筹备平台”发言人、香港众志副主席郑家朗批评，当局恐吓参与罢课的学生，但没想过为何学生罢课。他表示，学生在闲余时间可自由选择是否参与“公投”，而公投属表达民意方式，参与学生没违法。他相信“学生愈打压愈顽强”，有信心公投将取得至少1万名中学生的有效票，并有六成赞成票，以筹备罢课。

另一方面，“二百万三罢工会联合阵线”的罢工“公投”目标最少6万人投票，六成票赞成就通过动议；各参与工会将按会章所订法定表决人数，决定是否通过议案筹办罢工。