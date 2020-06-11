软银旗下芯片公司：中国合资企业CEO严重违规被免职

软银集团旗下芯片技术公司安谋（Arm Ltd.），与其中国芯片合资企业周三（10日）公开冲突，问题核心是该合资企业的Arm首席执行官(CEO)是否已被解职。

据彭博社报道，英国公司Arm表示，Arm中国的董事会投票决定免去CEO吴雄昂的职位。数小时后，安谋科技(中国)有限公司（即Arm中国或安谋中国）在官方微信账号发布声明，安谋中国未发生人事变动，董事长兼CEO吴雄昂继续领导公司。Arm随后反击，称由于调查发现了未曾披露的利益冲突和违反员工守则的行为，吴雄昂已被解职。

Arm中国是由Arm与包括中国主权财富基金在内的数家投资者合资持有。

Arm在与股东厚朴投资联合发布的最新声明中表写道，“在接到一位举报人投诉以及其他几名现任和前雇员的投诉之后，Arm进行了调查”，“从多个来源收到的证据表明，（吴雄昂）存在严重的违规行为，包括没有披露利益冲突和违反员工手册的情况。”

记者给吴雄昂发送电子邮件，并在领英上给他留言，均未得到答复。

这场争论对于Arm及其拥有49%股份的中国子公司而言，恰逢一个敏感时刻，即在中美两国围绕技术领导力冲突升级之际，西方公司都设法自保。Arm的半导体设计用于全球大多数的移动设备之中，它与其他公司一样面临着冲突升级造成的不确定局面。并且，这家英国公司的全球营收很大一部分来源于华为等中国企业，也要依靠Arm中国在这个全球最大的智能手机市场上开展业务。

Arm通常行事低调，通过苹果、三星电子等消费品牌公司授权使用其设计和获得版权收入。然而，围绕吴雄昂的争执把这家公司推到了聚光灯下，网上也出现众多关于接受过美式教育的吴雄昂如何仍是法定代表人的文章。去年，当地媒体多次提到吴雄昂承诺与华为合作，彼时正值美国首次禁止向华为出售美国软件。

美国里奇贸易基金会（Hinrich Foundation）的研究员卡普里（Alex Capri）分析：“Arm是一家英国公司，但在美国和美国生态系统中有大量商业活动”，“如果美国开始向Arm施加压力，要求其切断与中国实体的关系，那情况就真的麻烦了。”

他提到，美国先前已采取行动阻止荷兰半导体供应商阿斯麦公司（ASML）向中国提供先进技术。美国对Arm的潜在施压可能会促使其在华合资企业尝试自立门户，但这仍将对华为产生重大影响。华为的芯片制造部门海思就依靠Arm的设计。

软银在2016年以320亿美元（442.39亿新元）收购了Arm，为其最大笔交易之一。Arm中国成立于2018年，当时软银将这家子公司51%的股权出售给一个财团，包括中投公司、丝路基金以及新加坡淡马锡控股。目前，Arm中国在深圳、北京和上海设有办事处，是英国Arm与全球最大智能手机市场中诸如华为等客户之间的中介。

Arm向制造自己半导体的公司授权芯片基本技术，并销售处理器设计。世界上大多数智能手机都依赖Arm的技术，并且该公司正试图扩张到服务器和个人电脑领域。

这家英国公司先前曾表示，将遵守所谓美国实体清单设置的限制性规定。该公司继续向华为海思提供技术，但不清楚今后是否还能授权这家中国公司使用其设计。