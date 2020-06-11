陕西成立肃清赵正永流毒领导小组

中共陕西省委原书记赵正永受审一个月后，陕西已经成立了肃清其“流毒”的领导小组。

据北京青年报旗下微信公号“ 政知道”报道，陕西省委常委班子6月9日召开“赵正永严重违纪违法案以案促改专题民主生活会”，要求“深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，聚焦赵正永案暴露出的突出问题，深入剖析检查，开展批评和自我批评，明确整改方向和措施，坚决肃清赵正永流毒和恶劣影响”。

新闻画面显示，中共中央纪委国家监委、中组部派员到会指导，因为中央纪委九室副主任宋改平在现场，中央纪委国家监委机关工作人员李金鹏也在画面中。

中共中央纪委第一至第十一监督检查室，主要履行监督的职责，监督检查联系地方领导班子及中管干部遵守和执行法规、执行党的路线方针政策等。

这场民主生活会有几个信息值得关注，其一是陕西成立了“省委肃清赵正永流毒和以案促改工作领导小组、工作专班”，二是明确了秦岭北麓违建别墅和赵正永案的关系。

会上明确：“秦岭北麓西安境内违建别墅问题专项整治是以习近平同志为核心的党中央加强生态文明建设、特别是加强政治建设、从严管党治党的有力举措，赵正永案的彻底查处是专项整治由事及人的进一步深化。”

生活会还透露了接下来陕西的反腐重点，即重点查处政治问题与经济问题交织的腐败问题；重点查处党的十八大以来不收敛不收手特别是党的十九大后仍然不知敬畏的腐败案件；重点查处国家资源、国有资本、金融资本、工程项目等领域的腐败行为；坚决整治违规审批探矿权和采矿权、违规出让转让矿业权、借资源整合之机谋取非法利益、违规插手土地和工程领域项目、领导干部亲属在领导干部工作地或分管领域违规经商办企业、违规收送礼金礼品等突出问题。