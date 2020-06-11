京官赴港参与“再出发大联盟”会谈：对起草法律有裨益

中国中央政府官员南下香港，出席“再出发大联盟座”会谈，听取香港各界人士意见及建议后，表示对做好法律起草工作有裨益。

据香港01报道，在中国全国人大常委会正准备“香港国安法”立法工作之际，中国大陆国务院港澳事务办公室副主任宋哲及全国人大常委会香港基本法委员会副主任张勇专程来港，在香港前特首董建华和梁振英成立的“再出发大联盟”座谈会上听取意见和建议。

中国中央政府驻香港联络办公室副主任陈冬、谭铁牛亦有出席座谈会。大联盟秘书长、全国人大常委谭耀宗主持会议。

再出发大联盟的座谈会有香港政界、工商、金融、法律、教育、医学、会计、科技、文化、宗教、青年、劳工以及社会团体、地区团体等各界别，共39位大联盟共同发起人出席。

与会人士认为没有国家安全，就没有香港的繁荣稳定和广大市民的安居乐业，认为“香港国安法”体现中央对国家根本利益的坚决维护，同时更是对香港长远利益的最大关切。与会人员就香港特区维护国安立法发表了具体的意见建议。

宋哲和张勇均表示，这次应再出发大联盟的邀请，专程来香港听取各界人士的意见，对做好法律起草工作很有裨益。

张勇指，全国人大常委会工作机构将全力以赴，尽早完成法律起草工作，由于“香港国安法”是全国性法律，将依照国家宪法和立法的有关规定开展起草工作，坚持科学立法、民主立法和依法立法的原则，以各种适当方式广泛听取包括港人在内的全国各界人士的意见。

宋哲在会上表示，从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，是中央基于香港形势发展变化作出的慎重决策。他强调，全国人大常委会的有关立法惩治的是极少数人所从事的严重危害国家安全的犯罪行为和活动，立法过程中将兼顾两地制度和法律体系的差异，不会影响港人依法享有和行使各种权利和自由，也不会影响外国投资者的合法利益。