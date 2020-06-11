中国人权研究会：疫情凸显“美式人权”危机

中国人权研究会今日（11日）发表《新冠肺炎疫情凸显“美式人权”危机》一文，认为美国政府应对疫情自利短见、任性低效和不负责任，导致美国民众陷入深重的人权灾难。

据新华社报道，文章指美国暴发疫情后，一些美国政客并未把保障人民的生命和健康放在首位，反而将疫情视为攻击政治对手的武器和攫取权力与党派利益的契机，并优先考虑资本市场的反应，导致政府既未对民众进行有效示警，也没有为潜在医疗资源消耗做准备，把美国民众推向感染和死亡边缘。

同时，美国社会的不平等在疫情中暴露无遗。文章认为，疫情使美国底层民众的生存状况愈加艰难，进一步加深社会贫富分化。面对疫情带来的高失业率，美国工薪阶层陷入生存危机。美国的弱势群体在疫情中生存艰难，老年人成为政府抗疫不力的“牺牲品”，无家可归者在疫情中无处安放，贫困儿童和移民儿童状况堪忧。

文章还指，美国的种族歧视在疫情中愈演愈烈。亚裔群体遭受严重的污名化攻击，非洲裔和拉美裔在疫情中承受巨大的种族不平等，种族主义暴力事件频发多发。近日，明尼苏达州非洲裔男子弗洛伊德（George Perry Floyd）被白人警察暴力执法致死，引发美国全国范围大规模抗议示威活动，凸显美国民众对于种族歧视的不满与愤怒。

文章批评道，美国抗疫不力违反“保障生命权”这一国家义务，违反平等与不歧视原则恶意“污名化”中国，停缴世卫组织会费阻碍全球共同抗疫，单边制裁违反人道精神和国际合作原则。

文章强调，面对这场全人类与病毒的斗争，“美国政府却挥舞霸权大棒四处煽风点火，试图转移视线、推卸责任，严重破坏国际社会团结合作应对疫情，严重背离国际人权法精神。”