美中紧张关系升级之际 有中企搁置在美上市计划

随着全球两个最大经济体之间的紧张关系加剧，有中国企业正在推迟在美国上市的计划。

据美国之音引述路透社报道，美国德杰律师事务所驻香港合伙人斯蒂芬陈（Stephen Chan）说：“我们看到客户暂时搁置了在美国的上市计划...放缓的根本原因是美中关系。”

美国行政和立法机构最近均对中概股表达了担忧，在瑞幸咖啡今年4月爆出会计丑闻后，美国对中国公司的审查越来越严格。

调研公司Dealogic的数据显示，中国公司今年在纽约的首次公开募股（IPO）已筹资16.7亿美元（23.16亿新元），并计划再筹资约5亿美元。相比之下，中国公司去年共筹集了35亿美元。

近几个月来，美中关系急转直下。两国本来就在贸易问题上存在分歧，现在又在冠病疫情和中国中央政府在香港推出国家安全法的问题上针锋相对。

路透援引在中国四大会计师事务所之一工作的一位高级审计师说，与2019年的水平相比，今年有关在美上市的咨询减少了一半。

过去五年，在全球通过IPO筹集的资金中，中国公司占据其中三分之一，约2790亿美元。目前有约550家中国公司在美国的证券交易所上市。

中国有关部门长期以“国家秘密”为由，拒绝交出审计文件，使得美国监管机构难以检查中国公司的审计质量。

美国参议院5月通过的一项法案，要求在美国上市的外国公司遵守美国的审计监督规则，否则将面临摘牌。该法案接下来须在众议院通过，由美国特朗普总统签署生效。