分析：中国暂停77国债务旨在避免更大的危机

经济观察人士认为，中国政府宣布向77个发展中国家和地区暂停债务偿还，是避免更大危机的恰当选择，同时也是中国在国际上争取政治盟友必须要付出的代价。

据美国之音报道，旅美经济学者秦伟平认为，从短期看，债权方暂停债务方偿还债务，有助于避免发生坏账。

他说：“从债务国方面看，如果说他们经济遭遇了很大困难，如果说他们现在没有办法偿还的话，如果他们跟债权国没有达成协议的话，会很容易产生坏账，对双方都产生一个不利的影响。而且，恶化之后会产生更大的危机。我认为，债权、债务双方能够达成谅解，推迟比如说半年左右的时间，为双方找到一个结合实际的解决方案，至少暂时避免局势的进一步恶化。”

秦伟平指，债权国暂停债务国的债务偿还只能是一种短期安排，目的是给债务国一段时间，走出经济困境。如果这种短期安排无法帮助债务国的国内经济有起色，那就非常危险了。具体到中国的情况，他认为中国政府现在的财务状况已经非常糟糕，债务国一旦发生债务违约，无法按期还本付息，中国要承担巨大的财政损失和民意压力。

美联社4月底的一篇报道引用加纳财政部长阿塔的数据，非洲欠中国的债务超过1450亿美元（2011.93亿新元），其中今年还债金额大约为80亿美元。中国没有列出这77个国家的名单，但是根据国际组织对各国经济情况的统计，世界贫困国家绝大部分位于非洲撒哈拉以南和亚洲、拉丁美洲等地区。

北京的经济观察人士仲大军认为，暂停这些贫困的债务国偿还债务是中国的无奈选择。他说：“收不上债来，一些国家穷得没钱还，你不暂缓怎么办呢。中国政府就是给个名义而已，实际上已经成了呆账。”

彭博社稍早的一篇报道称，非洲对于中国的重要性除了商业利益之外，更大的利益是政治资本。非洲在联合国成员中占有四分之一以上的比重，这些国家大部分是中国的政治盟友。在目前，中国与美欧国家关系紧张之际，中国不会放弃非洲国家。

仲大军认为，中国暂停外国债务偿还是他为了外交需要，而付出的成本。他说，中国想在国际上尽可能多的争取政治盟友，哪怕是穷朋友，穷兄弟。这么做就要付出沉重的代价，且代价最终会转嫁到中国老百姓的身上。

中国外交部副部长马朝旭6月7日在出席中国国务院新闻办公室举办的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书的新闻发布会上对记者表示，中国积极参与并落实20国集团暂缓最贫困国家债务偿付的倡议，已经宣布向77个发展中国家和地区暂停债务偿还。