刘少奇长女去世 遗愿捐出遗体

中国前国家主席刘少奇的长女刘爱琴于6月7日因病逝世，享年92岁。

据《北京日报》旗下微信公号“长安街知事”报道，该媒体从刘爱琴亲属及友人处获得上述消息。亲友介绍，刘爱琴生前希望将遗体捐献作为医学教育研究工作，家属方面已遵照老人遗愿将遗体捐献。由于处于疫情期间，其余后事一律从简。

刘爱琴1927年生于湖北汉口，出生后即交给当地一工人家庭抚养，曾当过童养媳。1938年被党组织找到，回延安与父亲刘少奇团聚。1939年和哥哥刘允斌一起赴苏联，进入莫斯科莫尼诺国际儿童院学习。1940年，进入苏联10年制学校读书。

苏联卫国战争1941年爆发，刘爱琴和年少的同学们一边学习，一边在后方生产苏军的军服、食品，在军队的医院照料伤病员。

战争结束后，刘爱琴于1946年考入莫斯科通讯技术学校，学习经济计划专业。1949年与秘密出访苏联的父亲刘少奇一起回国，后考入中国人民大学计划系。1953年分配到中国国家计委综合局工作。1958年报名到内蒙古边疆工作。先后在河北师范大学、北京中国人民警官大学担任俄语教师、副教授。

刘爱琴1958年夏天响应中共中央和国务院的号召，报名下放，在内蒙古生活了20多年，她在那里加入中共，称为一名党员。

2015年5月莫斯科红场阅兵，以纪念卫国战争期间为反法西斯做过贡献的老兵。其中，刘爱琴手举刘少奇及其哥哥刘允斌的头像走过红场。