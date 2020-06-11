美中关系持续紧张之际 中国仍在购买美国大豆

虽然美国总统特朗普在冠病疫情、香港国安法等问题上加大对中国大陆的抨击，但这似乎并未影响中国大陆采购美国大豆。

据彭博社报道，知情人士透露，中国国有和私营买家本月至少购买了10船美国大豆，其中三船大豆是在隔夜订购。因相关交易尚未公开，知情人士不愿具名。中国仍然需要采购大豆，而美国收获季后交付的大豆价格具有吸引力。

美中两国在冠病病毒起源、香港国安法等诸多问题上的口水仗不绝于耳，最新的大豆采购让担忧中美贸易战卷土重来的投资者松了一口气。全球最大的农产品贸易商之一阿彻丹尼尔斯米德兰公司（Archer Daniels Midland Company，简称ADM）的首席财务官杨雷（音译，Ray Young）说，美中第一阶段贸易协议仍在轨道上。

他周三（10日）在视频会议上说：“最近传闻中国可能要求国有企业暂停购买，但事实是，同一周，我们实际上收到了销往中国的订单...所以我们对大家的建议是，要看事实，避免猜测。”

知情人士透露，中国大陆大豆采购主要是在10月和11月装运，而隔夜订购的三船大豆是12月份装运。中国大陆国有企业订购的大豆主要是在美国西北太平洋的港口装货，而私营大豆加工商则青睐墨西哥湾港口装货。

中国中央政府承诺今年购买365亿美元（506.99亿新元）的美国农产品，但前四个月仅购买了46.5亿美元，这加剧了有关疫情冲击可能导致中国无法履行美中第一阶段贸易协议的担忧。不过杨雷认为，他预计美国第四季度对华出口将“非常强劲”。