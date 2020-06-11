调查：中国去年主要城市公共服务满意度有较大提升

一项调查显示，中国去年主要城市公共服务满意度较2018年有较大提升，民众对公共信息化服务最为满意。

据中新社报道，《公共服务蓝皮书：中国城市基本公共服务力评价（2019）》11日在北京发布。蓝皮书通过1万4345份网络调查问卷，从公共交通、公共安全、公共住房、基础教育、社保就业、公共信息化服务、医疗卫生、城市环境、文化体育、公职服务十个方面，对中国38个主要城市的基本公共服务力进行评价和研究。

调查结果显示，中国主要城市基本公共服务满意度平均得分为63.61分，较2018年的58.05分有大幅提升。

中国38个主要城市中，基本公共服务满意度排名前十的城市为：珠海、拉萨、西宁、厦门、兰州、宁波、贵阳、汕头、杭州、大连。

从十项评价指标来看，公共信息化服务得分最高，为66.26分；城市环境、文化体育分列第二、三位；排名末两位的基础教育和公共住房，得分分别为57.32分、52.85分。

蓝皮书指出，中国基本公共服务要素满意度得分高低不一，与基本公共服务要素的非均衡发展和民众对基本公共服务各要素的期望等因素相关。

其建议，要以解决社会主要矛盾为目标，发挥政府作用保基本，加快补齐民生短板，加大城市困难民众住房保障工作，有效解决进城务工人员子女上学难问题，突出抓好重点群体就业工作，兜住基本生活底线，逐步实现基本公共服务各要素均等化。

蓝皮书由中国社会科学院马克思主义研究院、社会科学文献出版社与腾讯公司政务舆情部共同发布，除对公共服务要素进行满意度单项分析外，还参考腾讯指数社会热点舆情数据，对2019年公共服务领域公众关注的热点问题进行了分析。