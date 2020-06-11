消息：斗鱼和虎牙的合并已在路上

多位接近交易的消息人士透露，弹幕式互动直播平台斗鱼和虎牙的合并已经在路上了。

据《新京报》报道，虎牙内部人士李杰（化名）透露，推动斗鱼和虎牙合并的建议由腾讯提出，具体细节未定，“最快可能今年底、明年初，在这之前虎牙还将迎来新高层，以及新战略目标”。

分析人士普遍认为，本次斗鱼、虎牙的合并，是最接近成功的一次。

股权上，腾讯已经依靠4月初的增持扫清了欢聚集团的“障碍”,同时成为斗鱼、虎牙的第一大股东。公告显示，截至4月3日，腾讯通过全资子公司持有虎牙36.9%的股权，拥有50.9%的投票权。截至3月31日，腾讯通过全资子公司持有斗鱼38%的股权，拥有38%的投票权。

业务上，腾讯长期担任斗鱼、虎牙的最大机构股东，无论在电竞赛事、游戏推广、主播管理上，都经历了长时间的磨合，整合难度较小。据悉虽然斗鱼、虎牙由腾讯战投部门投资，但在腾讯互娱事业群（IEG）内早已成立了类似“直播中台”的组织，用来统筹斗鱼、虎牙和企鹅电竞间的关系，并且限制主播在上述三个平台的“跳槽”行为，负责人为IEG直播业务部总经理殷婷，此前她还一直担任斗鱼董事,今年年初才卸任。

形势上，经过多轮谈判和心理建设，腾讯、斗鱼、虎牙的管理层对合并的态度也在发生变化。

直播行业投资人刘昊（化名）对贝壳财经说，“对于腾讯而言，微视经过一年多对抖音、快手的‘仰攻’，无论在用户量、内容生态还是技术体系上，都无法与对手抗衡，急需补齐PUGC(专业用户生产内容)这块短板。而斗鱼、虎牙拥有丰富的主播资源，在内容运营上自成体系，只是缺乏流量入口，合并显得顺理成章。”

小葫芦数据显示，中国国内9.2万头部主播中，虎牙占据3.2万，斗鱼占据2.5万，快手占据1.3万，B站占据0.8万。斗鱼高管曾多次表示“前100位的大主播都已完成了五年合同的换签，有的甚至与斗鱼合资成立了公会。”也就是说，其他平台想要在主播生态上超越，至少需要等本平台培养起大量优质的主播，或者上述大主播过了与斗鱼的优先续约期。另有数据显示，斗鱼和B站的用户重合度在45%左右。