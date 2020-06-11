刘结一批民进党当局变本加厉勾连外部势力

中国大陆的国务院台湾事务办公室主任刘结一批评台湾民进党变本加厉勾连外部势力，不断挑动两岸对立。他呼吁台商台企扎根大陆，中国大陆最近的众多政策将给台企的发展提供空间。

据中国台湾网报道，刘结一10日应邀出席“全国台湾同胞投资企业联谊会”时说，一年来全国台企联新一届理监事会热忱服务台企，疫情发生后，团结会员和台商台企投入疫情防控和复工复产复市，为协助台商台企渡过难关作出积极贡献。

刘结一表示，疫情发生以来，大陆各级台办积极帮助台胞台企做好疫情防控和复工复产，台胞台企以各种方式踊跃参与、支持大陆疫情防控工作，有血浓于水的同胞情。

他指出，大陆经济韧性强劲，稳中向好、长期向好。中共中央、国务院近期关于加快完善社会主义市场经济体制、推进西部大开发形成新格局、推动海南自由贸易港建设等决策部署，持续把改革开放推向更高层次、更高阶段，将为台商台企在大陆发展提供广阔空间、更多机遇。

中国大陆持续优化营商环境，接连出台减税降费、支持制造业高质量发展等政策措施，为台商台企在大陆更好发展提供精准有力支持。广大台商台企只要扎根大陆，把握机遇，用好政策，定能赢得当下与未来。

刘结一强调，近一段时间，民进党当局和“台独”分裂分子变本加厉勾连外部势力，不断挑动两岸对立、滋衅生事，严重破坏台海和平稳定。民进党当局必须悬崖勒马。他呼吁台胞秉持民族大义，坚决反对“台独”。