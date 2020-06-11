澳洲总理谈中澳紧张关系：不会因为“胁迫”改变价值观

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）被问及澳洲是否会持续受到来自主要贸易伙伴中国的出口打击时说，他不会退缩，也不会向胁迫屈服。

据路透社报道，莫里森周四（11日）对2GB电台说，“老兄，我们是一个开放贸易的国家，但我永远不会因为任何外来的胁迫而改变价值观。”

中澳之间的紧张外交关系进一步恶化，此前澳洲要求对冠病病毒的来源和扩散展开国际调查，引发中国不满。在澳洲和欧盟带头进行游说之后，上个月的世界卫生大会投票支持对冠病疫情大流行进行独立调查。

中国教育部周二发布2020年第1号留学预警，提醒留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳洲或返澳洲学习。这威胁到澳洲的第四大出口行业，年收入380亿澳元（365.84亿新元）的国际教育业。在对中国赴澳留学生发出留学预警之前，中国上周就已经警告民众避免前往澳洲旅游。

中国方面表示，发出上述警告是因为在疫情期间发生亚洲人在澳大利亚受到种族主义者攻击。

对此，莫里森在另外接受3AW的访问中表示：“胡说，这是个荒谬的说法，已经遭到驳斥。这并非中国领导层发出的声明。”

一名澳洲外务暨贸易部门发言人表示，澳洲已就中国发出的旅游及就学警告，向中国外交部以及坎培拉中国大使馆表达抗议。一份声明指出，澳洲政府驳斥在澳洲旅游及就学存在安全疑虑的说法。

中国最近几周还禁止了澳洲牛肉进口，同时对澳洲大麦加征关税。