美国称越南胶合板疑似中国制造 展开反倾销调查

美国周三（10日）表示，将对使用中国部件在越南组装的硬木胶合板进行调查，以研判其是否规避了美国对中国实施的进口关税，此举可能导致对越南产品课征类似的进口关税。

据路透社报道，美国商务部表示，正在应硬木胶合板公平贸易联盟的请求展开调查。该联盟代表北卡罗莱纳州和奥勒冈州的硬木胶合板生产商。

商务部表示，如果调查结果显示越南生产商在规避现行反倾销或反补贴税，将指示美国海关官员开始对来自越南的胶合板收取保证金。

美国国际贸易委员会(ITC)在2017年12月认定，进口自中国的硬木胶合板对美国生产商构成损害，对这类产品实施五年进口关税。

美国商务部已对进口自中国的硬木胶合板课征反倾销税183.6%、反补贴税最高194.9%，认定这些产品获得补贴并在美国倾销。商务部并称，来自中国的进口额总计为11.2亿美元。

上述硬木胶合板公平贸易联盟对商务部的决定表示欢迎。

美方数据显示，针对中国产品的进口关税生效后，2018年美国的硬木胶合板进口金额从上一年的2800万美元（3889.68万新元）大增至2.38亿美元，之后在2019年翻倍至4.68亿美元。中国产品进口则逐年下降，2017年为11.2亿美元、2018年为1.43亿美元、2019年为6600万美元。