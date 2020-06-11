中国商务部：将评估澳洲外资框架改革的影响

中国商务部发言人高峰表示，澳大利亚宣布将进行外资框架改革并计划在7月份出台相关草案，中国对此予以关注，并将评估其所造成的影响。

据路透社报道，高峰今日（11日）在发布会上说，希望澳洲秉持开放务实的投资政策，加强与外国投资者的沟通，保持相关政策的透明度和延续性，为外国投资者创造公平、非歧视的投资环境，保障包括中国企业在内的所有外国投资者的合法权益。

他说：“中方鼓励有实力的中国企业在遵循市场原则和国际惯例的基础上，合法、合规开展对澳投资。”

中国教育部周二（9日）发布留学预警，提醒留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳洲或返澳洲学习，原因是疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。

据路透社报道，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）11日受访时否认中国外交部的说法：“这是个荒谬的说法，已经遭到驳斥。这并非中国领导层发出的声明。”

中国外交部发言人华春莹今日回应表示，中方警示游客和留学生在澳洲可能面临的风险是有事实依据的，中方并呼吁堪培拉方面采取措施保障中国公民在澳洲的安全。

另一方面，对于中国5月原油和大豆进口激增，中国商务部新闻发言人高峰解释，这是企业根据国际市场变化和国内生产需要、按照市场化原则开展的进口。巴西本币贬值、大豆出口意愿增强等因素，也推动了中国大豆进口的增长。

他在商务部发布会上并称，当前，全球疫情形势依然严峻，市场需求恢复尚需时日，贸易的不确定因素仍然较多。下一步，将支持适销对路出口商品开拓国内市场，帮扶外贸企业保市场、保客户、保订单，维护产业链供应链的稳定。