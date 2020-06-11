【视频】韩国瑜告别高雄市府：将不接受任何职务和邀请

高雄市长韩国瑜“真爱高雄，珍重再见”告别音乐会6月11日下午在高雄凤山行政中心前的草地举行，现场挤进约上万名支持者。韩国瑜在离别讲话中向市府团队表达敬意和谢意，并指台湾的民主是“披着民主外衣的暴政”，自己一段时间内不会接受任何的职务和邀请。

综合《中时电子报》和《自由时报》报道，韩国瑜及市府团队约在下午5时半上台，手持白玫瑰献唱《Amazing Grace》给已故的高雄市议长许昆源，韩国瑜也频用手帕拭泪，他接着向市府团队表达敬意和谢意。

韩国瑜说，他的团队即将卸下市府的职务，谢谢大家让他们有机会相聚一场，也谢谢特别来此为他们相送一程，古时周武王有乱臣10人，同心同德能敌纣王亿兆夷人，他不敢自比周武王，但敢说市府团队首长、同心同德，都抱持着奉献社会的真心诚意道德自律。

他说，高雄市府团队，放下原本舒适的生活来到热情的高雄，离家背井、放弃高薪到高雄打拼，一年五个月为市民做牛做马，承受着巨大压力，团队做的每件事都比从前更好，但媒体排名都吊车尾。他很清楚是他个人的问题，今天要帮市府团队讨公道。他随后一一点名所有局处首长表达感谢并致上鞠躬。

韩国瑜指出，离开高雄对他个人而言虽有万般不舍与一些遗憾，但他没有怨尤，心中非常坦荡，他知道为何而战，团队们为什么理想、价值、愿景而奋斗。韩国瑜说，他现在的心境是“我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑”，只是这几天他心情难以平静，主要是议长许昆源的离开，也痛心网路上对议长恶毒的诋毁。

韩国瑜直言，让他痛心不解的是网路上那些对许议长恶毒的诋毁、幸灾乐祸的发文和留言，“如果台湾的民主，只因为政党不同，就可以这样残忍地对待一个逝去的生命，失去人性、失去做人最基本的温柔与慈悲，那这样的民主有什么值得追求、能够倚仗的？”

韩国瑜问到，当贪污腐败不是罪恶，当违法、触法可以原谅，真心相信和全心悍卫的法律与道德因政党不同而有所妥协，这几十年的民主到底争取到什么？当社会不在乎政府负债、不在乎官员贪污、不在乎国家的经济与安全，不在乎是非黑白，只要颜色正确、言词呛辣，官网图文并茂，仇恨对立、党同伐异，居然都是可被允许，但这样培养出来的是到底是民主还是野兽？民主所创造的应是善良与和协，而非仇恨与对立，这样的民主是披着民主外衣的暴政。

韩国瑜在演说尾声提到，不会接受任何邀请和职务，任何组织与活动，“请容许我在这风雨如晦的时刻，念天地之悠悠、独怆然而涕下”。他表示自己依旧心系高雄、心存社稷，谢谢大家的支持。

他最后深深一鞠躬表示感谢，连喊三声“中华民国！加油！”。