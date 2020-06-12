消息：香港新世界在海南谋牌照 外资控股地方资产管理公司有望落地

中国海南在自由贸易港方面新近收获政策礼包之际，在金融开放领域也有望实现突破。

据彭博社报道，知情人士透露，海南新创建资产管理股份有限公司已注册成立并向银保监会提交牌照申请，有望近期获批。其中一位知情人士称，一旦获批，海南新创建资产有望成为首家外资控股的地方资产管理公司(AMC)，目前尚不清楚是否会有其他股东入股。

发起者新创建集团隶属香港新世界发展集团旗下，创始人郑裕彤家族是香港地产界四大家族之一。中国在年初达成的中美第一阶段贸易协议中，承诺允许外资申请中国AMC牌照，并从地方AMC开始。这为包括港资在内的境外资本深入布局中国万亿级别的不良资产市场带来了机遇。

公开信息显示，海南省目前已有一家持牌地方AMC“海南联合资产管理有限公司”。海南新创建资产若能在近期拿下海南省第二家地方AMC牌照，将有望实现境外资金控股的中国金融资产管理业务牌照零的突破。

因信息未公开，知情人士不愿具名。香港新创建不予置评。中国银保监会未能立即予以置评。

中国四大国有AMC之一的东方资产管理公司上个月发布报告显示，更高比例的业内人士认为2020年中国商业银行不良贷款率公开数据或低于实际情况。

这份《中国金融不良资产市场调查报告2020》显示，接近83%的受访人士认为，当前商业银行不良贷款率的公开数据与实际情况相比低估。这个比例高于上一年度报告中的68.8%。

今年一季度末，商业银行不良贷款余额已升至2.61万亿元（人民币，下同，5149.29万新元），此外介于正常贷款和不良贷款之间的关注类贷款余额升至4.1万亿元，均创历史新高。

市场机构普遍预期，疫情冲击将使这一规模大幅攀升，商业银行为维持资产负债表健康和信贷增长，不管通过自身核销还是对外转让，处置压力将十分沉重。中国央行副行长潘功胜日前公开表示，要做好准备，为防止今年、明年甚至后年信贷资产质量下降。