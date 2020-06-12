港府回应英国发表《香港半年报告》：不应干预港内部事务

英国外交部昨日（11日）向国会提交最新一份《香港半年报告》，要求中国中央政府重新考虑“香港国安法”，港府今日回应，报告内关于国安法和香港高度自治情况的评论偏颇，港府对此深表遗憾。

据香港01报道，英国外交部6月11日向国会提交最新一份《香港半年报告》。英国外交大臣蓝韬文（Dominic Raab）表示，任何对香港社会动荡的解决方案必须来自香港，而非中国中央政府，他要求北京重新考虑“香港国安法”。

他还在报告中重申，若中国大陆实施香港国安法，英方将修改对英国国民（海外）护照（BNO）的安排。

香港政府今日发稿指，对报告内关于国家安全立法和香港高度自治情况的不实及偏颇评论，表示坚决反对，并深表遗憾，重申会坚定不移按照《基本法》落实“一国两制”方针，并强调外国政府、议会及政客不应以任何形式干预香港特别行政区的内部事务。

港府发言人表示，中国的报告指中国中央政府直接为香港制定维护国家安全的法律与《基本法》第23条不符，这是错误的而且完全没有事实根据。按《基本法》第23条，香港特区获授权订立国家安全法。然而，这并不影响中央在国家层面为维护国家安全立法的权力。

发言人强调，国家安全属于中央事权，并不在香港的自治范围之内，“鉴于香港现在情况，以及香港特区在可见未来，自行就维护国家安全完成立法所面对的困难，中央有权力亦有责任制定全国性法律，从国家层面改善香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制。”

英国的报告指，中国大陆和港府试图把抗议归咎于社会经济而非政治因素，并责怪外部势力引起动荡。

对此，港府政府发言人指，《逃犯条例》已于去年10月23日被正式撤回。然而，香港自去年6月以来受到不断升级的暴力所困。涉及爆炸品和枪械的事件屡屡出现，构成恐怖主义风险，严重危害公共安全。此外，提倡“香港独立”和“自决”的组织声称得到外国或外部势力支持，煽动示威者。港警有法定责任采取适当的行动维持治安及保障公共安全，尽快令社会恢复秩序。

发言人并强调，在《基本法》的宪制保障下，香港特区拥有完善的法律制度及法治传统，以及独立的司法机构，并沿用国际商贸界熟悉的普通法制度。特区政府一直致力维护本港法治和司法独立，多年来得到不同国际排名机构相关报告一定的肯定。