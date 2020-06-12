中国创业板改革再进一步 将迎来首批注册制下创业板公司

中国创业板改革再进一步，有望很快迎来首批注册制下的创业板公司。

据彭博社报道，中国证监会办公厅副主任李钢昨日（11日）在会议上表示，将在及时总结评估科创板、创业板注册制改革经验的基础上，稳步在全市场实行股票发行注册制。

中国国务院此前公布政府工作报告重点工作的部门分工，其中，改革创业板并试点注册制，发展多层次资本市场由证监会牵头，6月底前出台相关政策，年内落地。这是中国首次为创业板改革设定时间表。创业板注册制相关政策的征求意见已于上月截止。

中国正力图提高股债等资本市场直接融资比重、降低对银行等间接融资渠道的依赖，强化表外监管。在上海科创板试点注册制并运行九个月后，中国4月27日宣布实施创业板改革并试点注册制。根据此前发布的征求意见稿，创业板改革包括将审核注册程序分为交易所审核、证监会注册两个相互衔接的环节；对新股发行定价不设行政性限制；交易方面放宽涨跌幅限制等。

创业板改革的推进也将有助于承接更多中资股回归，此前的征求意见稿允许特殊股权结构和红筹企业在创业板上市。瑞幸咖啡两个月前自爆财务造假丑闻，再度引发中概股在美股市场的信任危机，在美上市的中资股正面临更大的退市压力。美国证券交易委员会主席克莱顿（Jay Clayton）本月初表示，支持若无审计核查就将中国企业从美国退市的立法。