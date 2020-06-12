购房多年未能办房产证 河北邯郸174户业主房屋面临被拍卖

中国河北邯郸市的一个小区里174名业主买房后没有办房产证，被法院告知房产即将被法院拍卖。

据《新京报》报道，河北邯郸市临漳县锦江新城的小区业主6月2日在小区张贴的公告中，看到河南开封市中级人民法院的公告，被告知因购置房产的产权属于开发商邯郸市锦江房地产开发有限公司被法院列入被执行名单，公司名下174套房产也被查封。

涉事小区的一名住户李军（化名）说，自己在2013年付全款25万，购买了一套97平米的房屋。他原本家住农村，不知道购房的详细程序，“我认为就签完和同就可以了”。据李军出具的购房协议书、商品房买卖合同及房款收据上，都盖着锦江房地产的公章。

据业主拍摄的一份视频显示，开封市中级人民法院一名法官在6月9日向锦江新城的业主解释，法院执行针对的是锦江房地产，因上述房屋产权登记在锦江房地产名下，因此被查封。法官解释称，“如果你在法院查封前就是合法的房产主人，合同证明、交款证明、水电物业费的证明等都准备齐。是你们的房屋，法院是不会拍卖的。”

记者11日从开封市中级人民法院获悉，一切以张贴的公告为准，目前正在让业主准备房产相关的证明材料。

锦江房地产临漳县区域负责人冉燕顺表示，公司确实涉及合同纠纷案，因没有与原告方就判决款协商一致，因此被法院查封资产。锦江新城小区的174套房产只是被查封资产中的一部分。

冉燕顺说， 锦江新城小区在售卖时取得了合法预售证，卖出的房子都合法有效，“但因公司一些款项没有缴纳完全，没在住建部门备案，也就一直没有房产证。”公司将和业主代表一起，向法院提交执行异议申请书及房屋所有权材料。

临漳县住建局的工作人员郭先生11日下午也向记者证实，锦江新城小区在售卖时确实取得合法预售证。但在给业主销售时，因未进行商品房买卖合同网签备案，因此房屋产权仍属开发商。目前，当地住房和建设局网站也已在督促开发商帮助居民们提交法院执行异议申请书。