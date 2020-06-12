美议员提议制裁中共高官 包括政治局两名常委

美国国会共和党人星期三（6月10日）在一份国家安全战略报告中提议，在人权问题上对中共高层官员实施制裁，制裁对象包括中共政治局常委韩正和汪洋。

据美国之音报道，这份安全报告名为“强化美国以及应对全球威胁”（Strengthening America & Countering Global Threats），是由美国国会大约150名议员组成的“共和党研究委员会”（the Republican Study Committee）推出的。报告长达115页，第一部分就是关于如何应对中共。

报告说：“中国（中共）的宏伟战略‘中国梦’是要将国际体系转变为由中共领导的体系。”

报告建议至少从五个方面反击中国。第一，抵制中国的工业间谍活动、盗窃知识产权以及其他恶意的经济行为。第二，制止中国的恶性政治影响和虚假信息宣传运动。第三，抵制中国的侵犯人权行为。第四，应对中国的全球军事现代化。第五，加强在印度太平洋地区的联盟。

在抵制中国侵犯人权行为的措施中，报告说，中共领导下的威权政府不仅对中国国内，而且对世界各地的自由和人权都构成威胁。报告建议采用“史上最严厉的制裁措施”制裁为侵犯人权负责的中国官员，包括中国负责中共统战工作的全国政协主席汪洋和以及负责港澳事务的中共政治局常委韩正。

报告建议制裁中共统战部的所有官员。报告提议，对涉港事务的中共官员进行制裁，包括中共政治局常委韩正、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙以及中国中央政府驻香港联络办公室主任骆惠宁。另外，报告还提议应对新疆自治区党委书记陈全国、西藏自治区党委书记吴英杰以及中共公安部部长赵克志等中共高官进行制裁，指出他们必须对新疆、西藏及中国各地发生的侵犯人权行为负责。

该报告中附带了一份结构图，标明中共高层各机构的相互关系及相关负责人。

报告说，制裁将依据美国之前通过的《全球马格尼茨基人权问责法》。这项法案授权美国总统对参与严重侵犯人权和重大腐败行为的个人和实体实施制裁，包括禁止入境、冻结并禁止官员在美国的财产交易。