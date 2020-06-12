美议员提《台湾防卫法》 遏制大陆武力攻台意图

美国参议员霍利（Sen. Josh Hawley）提出《台湾防卫法》（Taiwan Defense Act），旨在确保美国维持足够军事能力以遏阻中国大陆对台湾所采取武力的战略。

据美国之音报道，霍利周四（12日）在推特宣布，他已经提出修订《台湾防卫法》来防止大陆对台湾所采取的武力攻击的战略。

霍利受访时表示，中国大陆希望对台湾发动军事袭击，获取对台湾的控制权，并阻止美国或其他力量的回应。因此希望发出一个明确的信号，就是美国将捍卫美国在该地区的地位，不会让大陆主控亚太地区。

美国国防情报局2019年1月的评估报告说，中国大陆长久以来希望统一和遏制台湾宣布独立，这是中国军事现代化的“主要驱动力”。

美国国防部去年6月发布的印太战略报告指出，中国政府正在“为以武力让台湾与大陆统一而准备应急措施，同时威慑、延迟或拒阻任何第三方为台湾而进行任何干预。”

《台湾防卫法》内容提到，若中国使用武力迫使台湾与中国统一，世界将失去一个伟大的自由民主斗士，美国及其盟友和其它伙伴将难以在东北亚和东南亚地区保持抗衡中国的力量。

法案写道：“台湾的命运与印太地区所有国家，包括美国在内的命运紧密相连。”法案还提到，自1979年以来，美国政府一贯坚持《台湾关系法》的承诺。美国2020财政年度国防授权法中也重申，《台湾关系法》和“六项保证”是美国对台关系的基石。因此，落实《台湾关系法》需要美国具备能力，遏制中国对台湾采取既成事实的策略。

《台湾防卫法》要求国防部长从2021年到2026年，每年4月30日前必须向国会军事委员会递交年度报告，就美国国防部为阻遏中国大陆对台湾执行武力而改进美国联合作战能力的进度做出说明。