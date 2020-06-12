大陆港澳办：须让煽动“港独”言论在学校绝迹

中国大陆的国务院港澳事务办公室发言人表示，香港的教育必须坚守“一国两制”的方向，必须坚守爱国、法治、和谐等价值观，必须让一切煽动“港独”、暴力的言论在学校绝迹。

据新华社今日（12日）报道，国务院港澳办发言人在受访时表示，中国中央政府立“香港国安法”不仅不会损害“一国两制”，还将进一步筑牢“一国两制”的根基。在全国人大常委会展开立法之际，一些“港独”分子正想办法通过所谓“绿色通道”潜出外国，但“仍有人把黑手伸向学校，伸向未成年人，搞所谓中学生罢课行动”。

发言人表示，发动罢课的人企图把学生当作其阻止“香港国安法”的“炮弹”和“工具”，用心歹毒，行为卑劣。发言人点名批评香港众志和以及香港众志秘书长黄之锋、香港众志副主席郑家朗，称他们“是在为自己的罪行录上再添下重重的一笔”。

发言人表示，反修例运动以来，学生和孩子已付出惨痛代价。香港中文大学、香港理工大学一度沦为“战场”和“兵工厂”，参与反修例被捕的8981人中，超过四成是学生。青年学生涉及的罪名包括参与暴动、非法集结、伤人、袭击致造成身体伤害等，案底和污点长期压在他们的身上。

发言人说，在香港不少学校里，教育已严重偏离“一国两制”的正确方向。“港独”思想和鼓吹暴力在校园蔓延。香港的教育乱象如不刹住，政治乱象将无休无止。香港的教育必须坚守“一国两制”的正确方向，坚守爱国、法治、包容、和谐等核心价值观，必须让一切煽动“港独”、暴力的言论在学校绝迹，全社会都应当为此积极行动起来。