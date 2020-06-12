国泰航空5月客运量重挫99.4%

香港国泰航空与国泰港龙在5月合共载客1.85万人次，按年跌99.4%。

据《星岛日报》报道，香港国泰航空公布与国泰港龙航空今年5月份合并结算的客、货运量数据，显示由于疫情持续，香港及多国政府实施旅游限制及检疫措施，国泰集团月内因应需求疲弱而大幅削减97%运力。

数据显示，国泰航空与国泰港龙在5月份合共载客1.85万人次，按年跌99.4%，收入乘客千米数按年减少99.1%。乘客运载率下跌53.3个百分点至29.6%，以可用座位千米数计算的运力则下跌97.5%。今年首5个月，载运乘客人次按年跌​​71.2%，运力跌59.5%，收入乘客千米数则跌67%。

两航空公司5月运载的货物及邮件合共9.87万公吨，按年跌41.3%。月内的货物及邮件收入吨千米数按年减少29.1%。运载率升9.1个百分点至73%。以可用货物及邮件吨千米数计算的运力跌37.9%。

今年首五个月，载运货物量按年跌29.7%，运力跌27.9%，而货物及邮件收入吨千米数跌22.3%。基于今年首五个月客运量及收入乘客千米数均大幅下跌，国泰继续预期今年上半年将录得显著亏损。

国泰顾客及商务总裁林绍波表示，冠病疫情大流行对集团以至整个航空业均造成巨大冲击。纵使情况稍有改善迹象，然而未来的走向仍然十分不明朗。相较其他国际航空公司，国泰并无经营本地航线，需完全依頼跨境旅游；而政府延续外国人士访港限制，更突显集团在恢复客运服务方面必须谨慎及保持灵活。集团因此调整了6月及7月的客运航班规划。

他介绍，整体而言，国泰6月及7月的客运航班运力分别约为3.5%及9.4%，但有关计划会因世界各地放宽旅游限制的力度而调整，并预计未来数月仍会大幅削减航班。就5月份的客运业务，月内的载客量为去年同月载客量不足1%，平均每日载客量仅约600人。