台妈祖绕境进香活动延迟三月后从简举办

因疫情延宕的台中大甲镇澜宫妈祖绕境进香活动，11日晚起驾、展开九天八夜的绕境行程。这项全台最大型的民间信仰活动，因防疫规范从简举办，不及往年热闹。

据香港中通社报道，大甲妈祖绕境进香活动依照习俗在晚间11时起驾，队伍徒步340公里后，计划本月20日结束行程。

以往妈祖銮轿出正殿，一般要花约一个小时，因信徒多会簇拥摸轿，不断推挤，庙方每年得出动纠察队开路。今年为了防疫，庙方控制人流不超过1000人、严禁信徒触摸銮轿，不到三分钟就出庙门，创下大甲妈祖起驾最快速度。起驾典礼，镇澜宫周边仍聚集了3万多人，与往年15万人盛况相较，大减八成。

这次大甲妈绕境进香沿途经台中、彰化、云林及嘉义等地。妈祖沿途停驾时，宫庙、商家、居民都设摊供应茶水、食物。为了防疫，镇澜宫要求沿途准备的食物、茶水改用餐盒及瓶装水，不开放民众沿途“钻轿底”，以减少群聚。

受到疫情影响，今年大甲妈绕境仓促宣布登场，很多民众来不及请假参加，据估计沿途信众人数会较以往少一半。参加起驾的民众不若往年拥挤，虽然在庙里参拜难以落实社交距离，多数进庙参拜民众都戴着口罩。

往年台湾政坛要角都趁着绕境进香机会增加曝光机会，去年正值大选，当时参与竞选的民进党参选人蔡英文到庙扶轿、国民党参选人韩国瑜在人潮中进香。随着选举落幕、“罢韩”过关，今年仅有民进党籍立法院副院长蔡其昌及国民党主席江启臣出席上轿典礼，少了政治味，更显冷清。