消息：香港证监会行政总裁续任部分因大陆建议

知情人士说，香港上个月意外决定重新任命其证券监管机构最高主管，据悉部分是因为中国中央政府建议他应该续任。

据彭博社报道，知情人士说，中国政府提议欧达礼（Ashley Alder）继续担任香港证监会行政总裁，部分原因是在经济和政治动荡加剧之际，欧达礼被外国投资者视为坚定的领导者，但知情人士未详细说明中国大陆如何将信息传达给香港。

欧达礼最早于2011年首次接任该职位，这位英国人原本计划9月离职。他现在将续任三年。

尽管中国大陆政府在香港关键的人事决定上提供意见并不罕见，但欧达礼案引人注目，因为大陆似乎是在最后一刻才属意他。尽管许多市场参与者认为欧达礼是一个独立且有效的监管者，但这可能会增加人们对中国大陆干预香港事务的担忧。

香港当局宣布他的续任后几天，中国大陆宣布对香港国安立法的计划。此举震撼当地市场，也受到外界批评，认为将破坏香港的司法独立，这是香港作为国际企业公司和投资者枢纽地位的基石。

最近几天，香港官员一直说明与中国大陆加强金融一体化的好处，香港行政长官林郑月娥周二（9日）表示，香港应该继续深化与大陆金融市场的互联互通。香港财政司司长陈茂波6月5日接受彭博电视台采访时表示，在中国大陆的支持下，香港准备捍卫港元与美元的联系汇率制。

香港政府上个月在欧达礼续任的声明中说，由于2019冠状病毒疾病疫情，金融市场正面对前所未有的挑战、波动及不确定性。延续证监会之领导将会大大提高国际及本地投资者对香港金融市场的信心，有助维持金融稳定。声明没有说中国是否在他的续任发挥了作用。

证监会发言人拒绝置评。负责批准证监会负责人的中国港澳办公室和林郑月娥的办公室未立即回复置评请求。