关停民主人士账户 Zoom解释是应中国政府要求

视频通讯平台Zoom表示，该公司关停几名支持民主的在美中国活动人士的账户，是应中国政府的要求。

据彭博社报道，总部位于美国加利福尼亚州圣何塞的Zoom Video Communications周四（12日）在一篇博客文章中解释道，针对在社交媒体上宣传的四场纪念“1989年北京政治风波”的视频会议，中国官员于5月份和6月初与Zoom进行了联系。

Zoom表示，中国“要求”该公司终止这些会议和主持帐户；在中国看来，这些活动是非法的。

Zoom介绍，这四场会议中至少三场有来自的中国大陆参与者，该公司作出了结束其中三场会议并关停相关帐户的决定，其中两个账户是美国的，另一个属于香港的一位活动人士。该公司表示：“未来Zoom不会让中国政府的要求影响中国大陆以外的任何人。”

Zoom周三宣布其已恢复这些账户，并表示正在研究技术阻止来自特定国家的参与者加入在他们当地被视为非法的电话会议。该公司还将在6月30日提出一项针对这些类请求的新政策。

据法新社此前报道，美国和香港多名民运人士申诉，他们在Zoom就1989年的北京政治风波展开的讨论时被强行关闭。使得批评者认为该公司正在以牺牲言论自由为代价，向中国的要求低头。