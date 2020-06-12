北京又增加两例冠病确诊者

在中国北京市已连续55天无本地报告新增确诊病例后，昨日首次出现确诊病例，今日又新增两例确诊者。

综合路透社和健康时报客户端报道，北京市疫情防控发布会周五通报，北京市丰台区新增两例新冠肺炎确诊病例，为同一单位员工，均为男性，为中国肉类食品综合研究中心员工。6月11日和6月12日北京连续两天出现新增新冠肺炎确诊病例。

北京协和医学院公共卫生学院院长刘远立对此认为，没必要进行全北京市或西城区全民核酸检测，但不排除局部性的核酸检测比如有必要对确诊患者的接触者进行一下局部性的核酸检测、医学隔离观察等必要的防控手段，还可以考虑扩大密切接触者的范围半径。

至于病例是否会影响北京防控级别的调整，中国疾控中心首席专家曾光认为，目前需要做的，是查清楚病例的感染源以及14天来的密切接触者。他说：“此次北京新增病例不会对北京市现在的应急响应防控级别产生影响，同时目前来看，单个的病例也不会影响北京市的风险等级。”

不过曾光强调，这例新增病例敲响了一个警钟，疫情防控上紧绷的弦还不能完全放松，但是也不用过分解读，目前中国疫情虽没有完全结束，但逐渐平稳，出现反弹的整体趋势也在减弱，在这种情况下，偶然出现一两个病例是在所难免的，之后可能偶尔还会有零星几个，但是绝对不会流行起来。

他表示，目前中国对于冠病疫情的诊断、监测手段也都相对比较完善，民众无需产生恐惧心理。