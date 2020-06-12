蔡英文出席人才循环大联盟发布会：让台湾2030年成为双语社会

台湾总统蔡英文星期四（6月12日）出席人才循环大联盟白皮书发表会时表示，希望培育更多具备双语能力和数位技能的台湾人才，将台湾打造成国际人才中心。

据美国之音报道，蔡英文说，全球供应链因为疫情冲击正在转移，台湾必须通过人才培育把握住机会与挑战。她说：“（人才循环大联盟）可以有效协助来自台湾、美国，还有来自世界各地的人才，跟需要他们的企业建立连结，这些国际人才的交流，将为台湾带来更多的创意、创新及创造。”

人才循环大联盟计划去年4月由美国在台协会、台北市美国商会等公、私部门所推动，通过各式交流活动以促进美、台间的人才流通，并培养与国际接轨、精通数位科技的专业人才。该联盟于星期四发表白皮书，建议台湾要能够：建立人才循环的政策、促进国际学术交流、善用已身处台湾的外国人才、鼓励新创人才的自由循环、增加台湾职场中女性的参与率等。

美国在台协会处长郦英杰（William Brent Christensen）出席发表会时说，充足的人才是实现台湾所有政策的必要条件，“人才流通是能够连结美国、台湾和我们其他理念相近夥伴的公私部门、促使众人团结合作的重要议题”。

美国在台协会近期拓展台湾傅尔布莱特计划、全球领袖人才参访计划协助台湾师生至国外交流。美国商会、美光(Micron)等私部门也在台湾投资人才。

蔡英文致词时一再强调双语能力、数位技能对于人才培育的重要性，并指出台湾政府已补助大学设立全英语教学研究中心，也积极推动政府机关和银行使用英文沟通，目标让台湾在2030年成为双语社会。

同时她表示，未来台湾会培育更多数位科技人才投入人工智能、资讯与通信科技、网路安全等产业的发展，也将松绑外国专业人才来台就业的规范，以强化台湾“产业全球化“的竞争力。

台湾立法院数位国力促进会会长刘世芳说：“我们（台湾政府）会回应这个白皮书里面所提到、怎么样建构台湾更能够吸引更多的人才来台湾工作，让数位产业链可以更晋级。”