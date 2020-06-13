北京暂停小学低年级返校 启动食品安全检查

连续两天出现新增本地冠病确诊病例后，北京市暂停原定下周的小学低年级复课，并启动食品安全大检查，重点监管生鲜、冷冻猪牛羊肉、鸡鸭肉等畜禽肉类、水产品及其制品。患者到访的批发市场也已暂停营业。

综合新京报及澎湃新闻报道，北京市教育委员会昨天启动应急预案，暂停原定下周一小学一、二、三年级返校复课，暂停校外培训机构恢复线下课程和集体活动；已返校复课各学段、各年级目前继续坚持既定安排，根据疫情防控形势变化动态调整教育教学安排。

北京市疫情防控发布会周五通报，北京市丰台区新增两例确诊病例，为同一单位员工，均为男性，为中国肉类食品综合研究中心员工。

针对疫情防控新形势新要求，北京市市场监管局昨晚发出开展食品安全大检查工作的通知。以生鲜、冷冻猪肉、牛肉、羊肉、鸡鸭肉等畜禽肉类、水产品及其制品为此次食品安全大检查的重点监管产品；而各类经营生鲜、冷冻肉品及水产品的食品集中交易市场（含附设冷库）、专业冷冻冷藏库房、超市、便利店、食杂店以及肉类和水产品使用量大的餐饮服务单位等经营者为重点监管对象。

另外，因昨天确诊的一例病例活动轨迹涉及北京新发地牛羊肉交易大厅，北京市丰台区市场监管局和丰台区卫生健康委发布公告，从今天凌晨3时起，新发地批发市场暂时休市，进行全面卫生整治和环境消杀。新发地董事长张玉玺称，市场全员将接受病毒核酸检测，人数达一万多名。

北京蔬菜水果的供应来源90%来源于新发地。截至今天凌晨3时，北京新发地批发市场、京深海鲜批发市场、顺鑫石门批发市场、怀柔区万星农副市场、平谷区东寺渠农副产品市场、朝阳区松榆东里市场等六大批发市场已或整体暂停营业，或部分交易大厅关闭。

此前，北京已连续近两个月无本地新增确诊病例，而且北京刚刚自6月6日零时起将突发公共卫生事件响应级别调整至三级。北京的小学四五年级6月8日才开始复课。